Foto: Divulgacao Rosé, estrela do K-pop, mergulha em sua carreira solo com o álbum 'Rosie'





A cantora Rosé , integrante do Blackpink , iniciou oficialmente nesta sexta-feira (6) a sua carreira solo com o seu primeiro álbum de estúdio intitulado Rosie , já disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records e Theblacklabel .

O projeto, co-escrito e produzido integralmente pela artista, conta com 12 faixas inéditas e é a obra mais pessoal dela até o momento .





Rosie chega com destaque para algumas faixas, como toxic till the end , que acompanha um clipe dirigido por Ramez Silyan e estrelado por Evan Mock .

O single principal do projeto é APT. , uma parceria com Bruno Mars , que se tornou um sucesso mundial, estreando na 8ª posição do Billboard Hot 100 , tornando Rosé a primeira artista feminina coreana a alcançar o TOP 10 da parada .

Ao mesmo tempo, a canção liderou o Billboard Global 200 por seis semanas consecutivas e ultrapassou 1,5 bilhão de streams globais .

A dupla apresentou a música pela primeira vez no Japão no mês passado durante o MAMA Awards 2024 .

Como integrante do Blackpink , um dos grupos femininos de maior sucesso no global, Rosé quebrou recordes, se apresentou nos palcos mais prestigiados e conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

Em carreira solo, a artista coreana-neozelandesa também alcançou marcos impressionantes: seu single de 2021, On The Ground , estreou no topo do Billboard Global 200 e tornou-se a música de uma artista feminina coreana a ter alcançado a maior posição no Billboard Hot 100 (um recorde agora quebrado por APT. ).

Rosé também atua no mercado da moda

Paralelamente, Rosé tem chamado a atenção quando se trata de atuação na moda, como embaixadora global de marcas renomadas como Saint Laurent,

Tiffany & Co, Rimowa e Puma . Sua influência na música, moda e filantropia comprova sua importância no crescimento da presença coreana nessas indústrias em escala global.

Ouça o álbum: