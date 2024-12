Fotos: Divulgação / Reprodução / Instagram / @jao Artistas da nova geração adotam o vinil como formato para lançamentos





O crescimento do consumo de obras musicais em discos de vinil , que vem acontecendo ano após ano, não se deve apenas aos colecionadores de longa data deste clássico formato. Agora, no século XXI, o interesse em adquirir os bolachões também deve ser creditado às novas gerações A e Z .

De acordo com uma reportagem da conceituada revista Forbes , artistas que atendem à essas gerações no Brasil, como Matuê, Liniker e Jão , já realizam seus lançamentos em vinil, porque seu público passou a se interessar em obter um produto de um artista.





Eles são ávidos consumidores das plataformas digitais , mas já entenderam que, ainda que a sonoridade digital seja ideal, é algo intangível . Em outras palavras: isso é pouco para um fã .

Essa mudança no comportamento de consumo dos jovens já causa um impacto financeiro considerável para as gravadoras, como observa Cristina Leuzinger , Gerente de Agenciamento Artístico da Som Livre , em entrevista à Forbes : “Considerando o aumento da procura e consumo dos LPs, é possível entender que

será um bom faturamento neste ano. Observamos também uma mudança comportamental do consumidor, com a retomada da busca, diálogos e coleções de vinis".

Ainda de acordo com a publicação, o Brasil é o nono mercado fonográfico mais lucrativo do mundo , com um faturamento de 2,8 bilhões registrado em 2023 . Isso representa um crescimento de 13,4% se comparado com 2022, impulsionado pelas vendas de discos de vinil.



Já internacionalmente, artistas do pop como Olivia Rodrigo e Taylor Swift já registraram marcas importantes nas vendas de vinil de seus álbuns. Foi o que aconteceu recentemente nos EUA em uma ação da famosa rede de departamentos Target que resultou no esgotamento de todas as cópias em vinil do álbum The Tortured Poets Department: The Anthology , de Taylor Swift .

Fãs ficaram horas e horas em uma fila em diversas lojas da rede, enfrentando temperaturas baixas para adquirir um exemplar do disco.