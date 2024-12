Dua Lipa: saiba os detalhes do álbum ao vivo com orquestra da cantora

Foto: Warner Music Dua Lipa lança álbum ao vivo com versão reimaginada de 'Radical Optimism'





A estrela britânica Dua Lipa lançou na última sexta-feira (6) o seu inédito projeto ao vivo Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall , que conta com uma versão reimaginada de Radical Optimism executada na íntegra. O álbum já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music .

Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall conta com vários sucessos que Dua Lipa lançou ao longo de sua carreira. Ela é acompanhada pela Heritage Orchestra , composta por 53 músicos e conduzida por Ben Foster , além de um coral de 14 integrantes e sua banda de sete músicos. Todas as faixas ganharam novos arranjos orquestrais dando uma nova perspectiva a cada uma das canções do disco.





Além disso, o especial de TV An Evening With Dua Lipa , que também foi filmado durante sua apresentação única no icônico Royal Albert Hall , em Londres , foi transmitido neste domingo (8) na rede britânica ITV, e também será apresentado no próximo dia 15 de dezembro , na emissora americana CBS , com transmissão na plataforma de streaming Paramount+, exclusivamente em território norte americano.

O especial contará com performances orquestrais da noite intercaladas com entrevistas íntimas , nas quais Dua Lipa reflete sobre os momentos decisivos que moldaram sua vida e carreira, oferecendo ao público uma visão dos bastidores do seu dia a dia.

O show deslumbrante em Londres foi aclamado pela crítica, recebendo elogios da imprensa internacional através de veículos como Billboard, Variety, The Times, Daily Telegraph e London Standard .

Nestas reportagens, Dua Lipa foi coroada como a "rainha do pop britânico" , apresentando um show "repleto de perfeição pop" em uma apresentação "impressionante e única" que "destacou seus talentos sob uma nova perspectiva" .



O álbum inclui um dueto surpresa de Cold Heart com o lendário cantor e pianista britânico Elton John , além das estreias ao vivo de Dance The Night, da trilha sonora do badalado filme Barbie , além de Maria, Anything For Love, End Of An Era e muitas outras faixas de seu mais recente álbum de sucesso, Radical Optimism .



Após sua eletrizante apresentação no palco principal do Glastonbury 2024 e o triunfante show no Royal Albert Hall , a Radical Optimism World Tour , será retomada em 2025, incluindo dois shows no Wembley Stadium , cujos ingressos já se esgotaram .

