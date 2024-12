Foto: Divulgacao Tribo de Jah, gigantes do reggae brasileiro, relançam álbum clássico em vinil





O grupo Tribo de Jah , gigantes do reggae brasileiro , está relançando o clássico Regueiros Guerreiros , que celebrará os 40 anos de atividade da banda .

Este lançamento é assinado pela Brisa Discos , selo musical de São Luís do

Maranhão , com apoio das lojas de discos locais 33RPM e Planta e Vinil.





Lançado originalmente em 1992, Regueiros Guerreiros é um marco do reggae roots no Brasil, carregando mensagens de justiça social e espiritualidade . Esta edição comemorativa, limitada a 250 cópias em vinil vermelho de 180 gramas , com capa dupla , oferece uma peça única para fãs e colecionadores, celebrando a trajetória da Tribo de Jah e seu papel como porta-voz do reggae brasileiro.

Agora, esta reedição de Regueiros Guerreiros faz um resgate do profundo legado da Tribo de Jah, que nasceu na Escola de Cegos do Maranhão e marcou o

o gênero musical como expressão de união e resistência cultural no Brasil.

O produto já está disponível no site da Brisa Discos pelo valor de R$ 195 . A previsão de envio do disco será no mês de fevereiro de 2025 .

Confira o conteúdo completo de Regueiros Guerreiros da Tribo de Jah em vinil:

Lado A

Babilomia Em Chamas

Babylon Systen

Reggae Bumba-Boi

2000 Anos

Lado B

Regueiros Guerreiros

Why Do You Do It

Neguinha

Breve Como Um Jogo

Song Of Destruction