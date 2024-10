Foto: Reprodução / Instagram Shakira: o outro lado da separação revelada por Piqué





O jogador de futebol espanhol, Gerard Piqué , resolveu abrir o jogo sobre a sua separação da estrela pop colombiana Shakira em uma recente entrevista à CNN . Desta vez, o astro quis mostrar um outro lado do desenlace .

Gerard Piqué deixou claro que, tudo o que se sabe sobre seu divórcio com Shakira não é a história completa: “A verdade ou o que acontece não é contada da maneira que foi” , disse o jogador.





O casamento entre Piqué e Shakira chegou ao seu fim em 2022 depois que o jogador foi flagrado aos beijos com Clara Chía Marti . Hoje, ela é a atual namorada dele.

Piqué disse que contou com uma rede de apoio depois que encerrou o casamento com Shakira : “Sinto-me privilegiado. A vida que tive: poder jogar no clube da minha vida por mais de 20 anos, ter dois filhos maravilhosos, ter uma família incrível. É incrível”.

Contudo, Shakira tem revelado que ainda passa por um processo doloroso de separação, mas que, mesmo assim, segue amiga de Piqué : “Me dei conta de que a amizade é mais longa do que o amor”, observa. “Há pessoas que me traíram, que me viraram as costas quando mais precisei. Esse processo de cura vai levar vários álbuns”, disse.