Foto: Sony Music / Epic Records Ozzy Osbourne chega amparado em evento nos EUA





Ozzy Osbourne , um dos grandes nomes da história do rock, realizou uma rara sessão de autógrafos na convenção de filmes de terror Son Of Monsterpalooza , que aconteceu entre os dias 12 e 13 de outubro no Marriott Burbank Convention Center , na Califórnia (EUA)

Na ocasião os fãs de Osbourne , que adquiriram o acesso VIP The Ultimate Sin VIP Package , tiveram a oportunidade de conhecer o lendário roqueiro no evento. O pacote custou US$ 699 (cerca de R$ 3,9 mil no câmbio atual).





Porém, o tablóide Daily Mail Online divulgou algumas imagens preocupantes de Ozzy Osbourne se dirigindo ao evento na Califórnia . Supostamente debilitado, o cantor de 75 anos foi fotografado sendo assistido por um ajudante para ter acesso ao local.

Em um determinado momento, Ozzy Osbourne se viu apoiado em uma bengala, enquanto que sua esposa, Sharon Osbourne chegava com os seus filhos, Kelly e Jack .

Confira:



Ozzy Osbourne, 75, looks frail as he's helped out to autograph signing in LA https://t.co/jscf2Sdp7j — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 14, 2024