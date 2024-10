Foto: Reprodução Cigarro e namorada: a polêmica da demissão de um cantor de K-pop





Seunghan é um cantor de k-pop que alcançou sucesso como parte do grupo RIIZE .

Recentemente, ele esteve envolvido em uma polêmica com os seus fãs: depois de ter uma foto publicada onde aparece fumando um cigarro na cama com a namorada , acabou sendo expulso do RIIZE .





Esse registro fotográfico, no entendimento dos fãs do RIIZE , poderia prejudicar a imagem do grupo. Aliás, o cantor já havia sido desligado do grupo anteriormente, por um espaço de 10 meses , por envolvimento em outras polêmicas.

Para que você entenda melhor: no meio do K-pop , os artistas não podem estar envolvidos em nenhum tipo de polêmica ou qualquer outra coisa que não agrade a comunidade. Eles precisam ter uma imagem, digamos, perfeita .

O curioso é que, muitos fãs consideram que a expulsão de Seunghan foi uma atitude extrema de sua gravadora, a SM Entertainment, e, com isso, realizaram um abaixo-assinado que já conta com mais de 230 mil assinaturas , para que o cantor retorne ao grupo.

Agora, esses mesmos fãs estão aguardando o veredicto da gravadora , para que ela reconsidere a volta de Seunghan .