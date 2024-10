Foto: Reprodução / Instagram / @bigisjackson A rara aparição do filho de Michael Jackson





Na última sexta-feira (11) Blanket , filho mais novo do cantor Michael Jackson , amplamente reconhecido como o Rei do Pop , foi visto em Calabasa s, na Califórnia (EUA), onde muitos membros da família Jackson residem.

A rara aparição do herdeiro de Michael Jackson acontece em um momento em que ele, juntamente com os seus outros irmãos, Paris e Prince , além de sua avó, estão envolvidos em uma batalha judicial sobre os direitos do catálogo musical do lendário artista .





Katherine Jackson , avó de Blanket , decidiu realizar a venda de metade do catálogo musical de seu filho, Michael Jackson . Tal atitude virou objeto de grande discordância entre os herdeiros do cantor, só que Blanket e seus irmãos não concordaram com a operação de venda realizada pela avó , exigindo na justiça

a transparência de todo o procedimento.

A reclamação dos filhos de Michael Jackson é justamente por Katherine não ter avisado seus netos que realizaria a operação e que ela já conta com os seus próprios recursos financeiros. Eles temem que essa venda possa prejudicá-los no futuro.

O catálogo de Michael Jackson , que inclui Thriller , o álbum mais vendido de todos os tempos, é o principal ativo financeiro da família.