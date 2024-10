Foto: Reprodução / YouTube Bon Jovi lança clipe inédito gravado na ponte onde ele salvou a vida de uma mulher





A banda norte-americana Bon Jovi acaba de lançar o clipe de The People's House , que foi gravado, em algumas partes, na ponte John Seigenthaler , situada na icônica Nashville (EUA). Foi neste local que Jon Bon Jovi , fundador e vocalista do grupo, impediu uma tentativa de suicídio no mês passado .

As autoridades de Nashville creditou Jon Bon Jovi por socorrer uma mulher na ponte de pedestres John Seigenthaler e tal menção foi publicada na página do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, cidade pertencente ao estado do Tennessee .





No texto da polícia de Nashville , a corporação cita que o músico "ajudou a persuadi-la a sair da saliência sobre o Rio Cumberland para um lugara seguro".

Além disso, Jon Bon Jovi, que auxiliou a mulher que pretendia se jogar da ponte, também é responsável por uma ONG que combate a vulnerabilidade social desde sua fundação em 2006, a JBJ Soul Foundation , que luta contra a pobreza, fome e falta de moradia.

The People's House é parte integrante do álbum Forever de Bon Jovi e sua produção audiovisual conta com a participação especial do grupo The War And Treaty .

ATENÇÃO:

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188 , e também atende por e-mail, chat e pessoalmente . São mais de 1 20 postos de atendimento em todo o Brasil.

Confira: