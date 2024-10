Foto: Reprodução / Instagram / @taylorswift Taylor Swift anuncia doação de US$ 5 milhões para vítimas dos furacões Helena e Milton





A popstar Taylor Swift anunciou a doação de US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões no câmbio atual) para auxiliar a organização beneficente Feeding America no auxilio às comunidades que estão sofrendo com os furacões Helene e Milton . As informações são do Variety .

A Feeding América , em suas redes sociais, postou uma declaração em nome de Babineaux-Fontenot , CEO da organização, agradecendo Taylor Swift e dizendo que a doação financeira "ajudará comunidades a se reconstruir e se recuperar".





"Esta contribuição ajudará as comunidades a se reconstruir e se recuperar, fornecendo alimentos essenciais, água potável e suprimentos para as pessoas afetadas por essas tempestades devastadoras. Juntos, podemos causar um impacto real no apoio às famílias enquanto elas enfrentam os desafios futuros. Obrigado, Taylor, por estar conosco no movimento para acabar com a fome e por ajudar as comunidades necessitadas" , escreveu Babineaux-Fontenot .

A instituição manifestou sua alegria pelo apoio de Taylor Swift : "Estamos extremamente gratos a Taylor Swift por sua generosa doação de US$ 5 milhões para os esforços de socorro dos furacões Helene e Milton", disseram.

Esta não é a primeira vez que Taylor Swift realiza doações para o auxilio humano: durante sua turnê The Eras Tour , a mais bem sucedida da história da indústria musical, a popstar realizou doações financeiras para várias cidades dos EUA onde se apresentou.

Outras entidades como a Edinburgh Food Project e o Arizona Food Bank Network também foram beneficiadas.

