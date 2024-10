Foto: Reprodução / Instagram / @justinbieber Justin Bieber está "mentalmente abalado"





Justin Bieber tem sido um dos grandes assuntos da imprensa internacional nos últimos dias, graças à gigantesca repercussão do caso P. Diddy .

Bieber conheceu P. Diddy quando tinha apenas 15 anos e a internet está lotada de opiniões sobre a relação entre os dois artistas e com muitas teorias da conspiração.





Agora, o jornal norte-americano US Weekly revelou como Justin Bieber tem encarado todo esse turbilhão de coisas.

De acordo com a publicação, Justin Bieber entrou no modo "proteção" para preservar sua condição psicológica, afirmando que ele não tem nada a ver com o escândalo de P. Diddy.

"Justin foi aconselhado a ficar o mais longe possível de tudo e qualquer coisa relacionada a Diddy", comentou uma fonte ligada ao US Weekly . "Justin está em um lugar difícil mentalmente agora. Ele tem uma história tão grande com Diddy e as alegações contra ele têm sido difíceis de processar" , disse uma outra fonte que foi ouvida pela publicação.

Uma grande parte de todo esse abalo mental que Justin Bieber experimenta neste momento pode ter relação com um comentário de Khloe Kardashian , irmã da famosa Kim . Na ocasião, em 2014, ela "entregou" que Bieber esteve uma festa de P. Diddy .

"Eu fui pegar o avião às 5h30. Bem, foi uma festa... Acho que metade das pessoas lá estavam peladas. Você teria amado", disse Khloe para Kourtney Kardashian na série Keeping Up with the Kardashians em um diálogo.

Questionada quem estava na festa, Khloe revelou : "Alguns amigos. O Diddy. O Quincy - filho de Diddy - , Justin Bieber...".