Foto: Reprodução / Instagram / @brunomars Bruno Mars no Brasil: fãs se revoltam com estrutura do show





Um dos grandes nomes do pop e R&B moderno deste século, o cantor Bruno Mars está realizando uma verdadeira "residência" no Brasil em 2024. Só em São Paulo já aconteceram quatro apresentações do artista, de um total de 14 datas marcadas no país .

Em meio à toda essa festa, houveram contratempos observados pelos próprios fãs de Bruno Mars no Morumbis , mais precisamente com a estrutura do palco. Muitos ficaram revoltados pela montagem ter ficado "pequena".





Vários comentários negativos sobre a estrutura do show de Bruno Mars ganharam destaque na plataforma X , até que um usuário compartilhou uma foto do referido palco e disparou: "Jesus, o cara vindo passar 1 mês fazendo show no Brasil e meter um palco assim?".

Outro seguidor também reclamou na sequência: "Achei muito podre também. Nem uma mísera passarela".

E essa foram apenas algumas amostras das reclamações dos fãs, que foram inúmeras.

Até o setlist de Bruno Mars em São Paulo foi motivo de reclamação para quem esteve no Morumbis para curtir o astro. O problema, para eles, foi a falta de renovação do repertório .

"E se eu contar que o show que eu fui de 2017 foi a mesma setlist desse de agora, com esse palco patético sem passarela? Meu Deus, tipo? O Bruno é um cantor incrível, mas em questão de estrutura precisa melhorar, pq não é falta de verba não. Mico" , bradou um usuário no X .

As outras apresentações de Bruno Mars pelo Brasil estão marcadas para as cidades de Rio de Janeiro, Brasília Curitiba e Belo Horizonte .