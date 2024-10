Fotos: Wikimedia Commons Família de Tupac quer investigar ligação do rapper com P. Diddy





A Billboard norte-americana publicou uma reportagem que revela o desejo da

família do rapper Tupac Shakur em investigar uma possível ligação do cantor

com P. Diddy , hoje acusado de vários crimes.

Tupac foi morto a tiros em setembro de 1996 . Na época, o artista tinha 25 anos

de idade . O assassinato aconteceu na cidade de Las Vegas (EUA) e causou um

grande choque no público, resultando em uma repercussão internacional naquela

época.





No ano passado, Duane "Keefe D" Davis foi preso e acusado de ligação com o

assassinato de Tupac Shakur . No momento, ele aguarda julgamento, já marcado

para o ano que vem.

Duane revelou a justiça que P. Diddy lhe ofereceu US$ 1 milhão para matar Tupac .

P. Diddy já havia sido acusado pelo homicídio de Tupac Shakur em 2008, conforme foi relatado no jornal The New York Times , mas o rapper negou qualquer envolvimento dizendo: "É uma mentira".

“É mais do que ridículo e completamente falso. Nem (Notorious B.I.G.) nem eu tínhamos conhecimento do ataque antes, durante ou depois que aconteceu. Estou chocado que o Los Angeles Times seja tão irresponsável a ponto de publicar uma história infundada e falsa” , complementou P. Diddy na época.

Sheryl McCollum , uma investigadora da cena onde ocorreu o crime contra Tupac , disse ao canal NewsNation que acredita que P. Diddy tenha envolvimento no caso: “Para mim, essa coisa toda começou em 1994 — a primeira vez que Tupac foi baleado”.

P. Diddy está preso em uma penitenciária em Nova York (EUA) desde o dia 16 de dezembro . Ele é acusado pelos crimes de tráfico sexual, agressão, extorsão , entre outros.