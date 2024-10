Foto: Sony Music Família de Tupac quer investigar ligação do rapper com P. Diddy





No último fim de semana, o astro sertanejo Gusttavo Lima retornou ao Brasil após uma temporada sabática nos EUA onde esteve ao lado da família.

Gusttavo Lima desembarcou em Goiânia (GO) seguiu para a sua residência. Ele se apresentou nesta sexta-feira (4) na cidade de Maringá (PR) marcando seu primeiro show desde que esteve nos Estados Unidos.





"Preparados para o inesquecível? Outubro chegou e trouxe com ele a agenda de shows desse mês! Iniciamos os compromissos pelo sul do país e, logo após, nos preparamos para a última turnê do @buteco", escreveu Gusttavo Lima em seu perfil oficial no Instagram.

Recentemente, o artista cancelou uma apresentação que realizaria na cidade pernambucana de Petrolândia , onde foi contratado pela prefeitura local. Contudo, o cantor provavelmente reavaliou o tipo de contratação no que pode ter sido decisivo para que o seu show não fosse realizado na cidade.

O repertório dos shows de Gusttavo Lima contemplam seus grandes sucessos, como 60 segundos, Balada, Morar Nesse Motel, Desejo Imortal, Equivocada, Termina Comigo Antes , entre outros.

Vale lembrar que um dos cases de maior sucesso do artista é a label Buteco , que já foi apresentada por todo o Brasil e que já contou com várias participações especiais de outros grandes nomes do sertanejo, como Simone e Simaria, Bruno e Denner, Israel e Rodolffo, Gustavo Mioto e Eduardo Costa .

O foco deste projeto é unir todas essas personalidades para interpretar grandes sucessos do sertanejo, bem como canções clássicas do gênero.

Outro trabalho que deverá entrar no setlist dos shows de Gusttavo Lima é o seu mais recente trabalho de estúdio Embaixador Acústico - Ao Vivo , que reúne 25 canções de sucesso do artista . Este disco foi gravado na Grécia e conta com versões repaginadas de alguns hits do cantor, incluindo Doidaça, 60 Segundos e Chovendo de Paixão .

Embaixador Acústico foi gravado durante a comemoração do aniversário de Gusttavo Lima na belíssima ilha de Mykonos , na Grecia . Os arranjos deste álbum são inovadores e dão uma nova perspectiva musical a cada canção do disco.

“O repertório para essa gravação na Grécia está incrível. Selecionamos músicas antigas, mas trazendo novos arranjos desenvolvidos exclusivamente para este projeto acústico. Sem contar que o cenário é um show à parte.”, celebra Gusttavo Lima .

A banda que acompanhou o cantor durante as gravações é formada por Dendelzinho, Gustavo Beltrão, Marcus Paulo e Newton Fonseca .