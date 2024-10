Foto: Villa Mix A situação de Leonardo, na "lista suja" do trabalho escravo





O cantor Leonardo figura na "lista suja" do trabalho escravo fornecedio pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que tornou público os nomes de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo crime, depois que operações de resgate de trabalhos foram realizadas.

A entrada do nome de Leonardo se deu por conta de uma fiscalização nas fazendas Talismã e Lakanka , no município de Jussara , no interior de Goiás em novembro de 2023. Naquele momento, de acordo com o UOL , foram encontradas seis pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos em condições degradantes.





Tal cenário, de acordo com a reportagem, equivale a escravidão contemporânea no Brasil .

Essas pessoas viviam em uma casa abandonada, sem água potável, nem banheiro ou camas. Elas descansavam em locais improvisados com tábuas de madeira e galões de agrotóxicos. Ainda de acordo com a publicação, tal local já estava tomado por insetos e morcegos, com odor fétido.

A defesa de Leonardo , representada pelo advogado Paulo Vaz , afirmou que o caso

aconteceu em uma área arrendada na Fazenda Lakanka e que a responsabilidade

pela contratação das pessoas relatadas nesta matéria era do terceirizado .

"Tratava-se de uma área arrendada, que todas essas pessoas tiveram as

indenizações pagas e que os processos se encontram arquivados", disse

o advogado à Repórter Brasil .