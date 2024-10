Foto: Disney+ Elton John anuncia novo documentário na Disney+





A plataforma de streaming Disney+ disponibilizou no YouTube o novo trailer do

documentário Elton John: Never Too Late que abordará os grandes shows de

um dos maiores da história da música.

"A obra acompanha Elton John refletindo sobre sua vida e os surpreendentes primeiros dias de seus 50 anos de carreira em uma íntima e emotiva jornada de conclusão de um ciclo", inicia a snopse do documentário.





"Enquanto se prepara para seu último show na América do Norte no Dodger Stadium, Elton nos leva de volta no tempo para contar os extraordinários altos e os devastadores baixos do início de sua carreira e como ele superou as adversidades, abuso e vício para se tornar o ícone que é hoje. O documentário contará com uma nova canção original de Elton John" , conclui a sinopse.

Elton John: Never Too Late , que estreará no dia 13 de dezembro, é dirigido por

R. J. Cutler e o marido do cantor, David Furnish .

Confira o trailer: