Foto: Divulgacao Dionne Warwick: as homenagens que a diva receberá antes de vir ao Brasil





Neste mês de outubro, a lendária cantora Dionne Warwick , cinco vezes vencedora do Grammy , será homenageada com o Musical Excellence Award no Hall da Fama do Rock . Após mais de 60 anos de uma carreira repleta de sucessos como

Walk On By e I Say a Little Prayer for You , Warwick finalmente receberá este reconhecimento, após ser indicada nos anos de 2021 e 2022 .

Apesar de ser uma das grandes influencias na música mundial, Dionne revelou: "Nunca me considerei uma artista de rock & roll, acho que todos os outros pensaram isso, menos eu. Mas, tudo bem. Se é assim que querem me ver, serei uma rock & roller"!"





Mesmo surpresa pela indução, Dionne Warwick sempre acreditou na excelência de sua música: "Sempre considerei minha música excelente", comentou. A cantora compartilhou que ainda não definiu quais músicas cantará na cerimônia, mas certamente o público aguardará ansioso por seus sucessos icônicos.

Continuando as homenagens, ainda neste mês, na próxima sexta-feira (11), uma das principais ruas de East Orange , sua cidade natal, receberá o nome de Dionne Warick Street .

Depois de todos esses eventos em reconhecimento à sua brilhante trajetória na indústria musical, Dionne Warwick retorna ao Brasil no final do mês onde realizará sua turnê One Last Time , com shows em três capitais. A cantora se apresentará em Belo Horizonte no dia 25 de outubro , no BeFly Minascentro , em São Paulo no dia 26 de outubro na Vibra São Paulo , e no Rio de Janeiro , no dia 27 de outubro , no Theatro Municipal .

Aos 83 anos , Warwick continua a se reinventar, seja por meio de suas turnês, ou pela presença espirituosa no Twitter, que a transformou em um fenômeno na rede social.

Para seus fãs brasileiros, essa será uma oportunidade de presenciar ao vivo uma artista que, ao longo de seis décadas, vendeu mais de 100 milhões de discos , e que transcendeu gêneros e gerações, encantando o mundo com sua voz suave e emocionante.