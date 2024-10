Foto: Reprodução / Instagram / @demilovato A aposentadoria pensada por Demi Lovato





Demi Lovato é um dos grandes nomes da música pop no século XXI . Ela despontou para o sucesso internacional quando atuou na série Barney & Friends , que ficou em exibição na Disney Channel entre 2002 e 2004 .

Mas foi na produção de Camp Rock que ela chamou a atenção da indústria musical quando emplacou o single This Is Me , que ficou no TOP 10 da Billboard Hot 100 em 2008.





Hoje, com 32 anos e com mais de 24 milhões de discos vendidos apenas nos EUA , Demi Lovato se transformou em uma estrela global da música, com inúmeros sucessos e milhões de fãs em todo o mundo.

Quando questionada pelo ator Penn Gadgley para o podcast Podcrushed sobre sua trajetória na música, Demi Lovato revelou que desejou sua aposentadoria antes de estrear como diretora do documentário Estrela Mirim .

Porém, ao lidar com esse novo desafio na carreira, ela repensou tudo. Inclusive, o inicio de tudo: de seu trabalho na Disney , do seu primeiro single e do seu anseio em escrever músicas.

A faixa You'll Be Okay , Kid deu inspiração à Demi Lovato para que ela não desistisse de cantar . Foi um momento crucial para que ela voltasse a ter confiança em si mesma e em seu trabalho.

“Sabe de uma coisa? Amo música, amo escrever, amo trabalhar nisso”, disse a cantora ao ator Penn Gadgley , repensando sua aposentadoria da indústria musical.

Estrela Mirim foi lançado em setembro de 2024 e vai investigar a vida de artistas que iniciaram suas promissoras carreiras ainda jovens. Com o efeito de uma autoanálise, a produção audiovisual foi um agente questionador para Lovato: "Ainda quero fazer isso?".

O documentário está disponível na plataforma de streaming Disney+.