Foto: Divulgacao Bruno Mars cresce 200% no streaming após shows no Brasil





O astro pop Bruno Mars , um dos maiores nomes da música internacional na atualidade, está em solo brasileiro para uma série de shows da turnê 24k Magic . O artista que fez sold out em todas as datas, cresceu 200% na plataforma de streaming Deezer , após as duas primeiras apresentações realizadas em São Paulo , no Estádio Morumbis .

Em uma performance cheia de energia e carisma, o americano entregou um setlist de hits de seus três álbuns de estúdio. O seu tecladista ainda surpreendeu o público tocando Cheio de Manias , do grupo Raça Negra .





Além disso, a plataforma também revelou que a maioria dos ouvintes de Bruno Mars reside nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília . Entre eles, 61% são homens e 39% são mulheres , principalmente na faixa etária de 26 a 45 anos .

Nesta terça-feira (8), mesmo dia de seu aniversário, Bruno Mars faz mais um show na capital paulista. E para celebrar os seus 39 anos, a plataforma divulgou a lista das 10 músicas mais ouvidas do cantor.

Confira:

1. Die With A Smile

2. Locked out of Heaven

3. When I Was Your Man

4. That's What I Like

5. Just the Way You Are

6. Talking to the Moon

7. It Will Rain

8. The Lazy Song

9. 24K Magic

10. Leave The Door Open