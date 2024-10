Foto: Creative Commons A cantora mais rica do mundo





Taylor Swift é a cantora mais rica do mundo.

Ela superou outra popstar: Rihanna , com US$ 1,4 bilhão (algo em torno de R$ 7,6 bilhões).





A dona do hit Shake It Off agora acumula um total de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,7 bilhões ). Só não superou - ainda - o rapper Jay-Z , que mantém uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões (ou R$ 13,6 bilhões ).

Todo esse montante financeiro conquistado por Taylor Swift se deve muito ao grandioso sucesso de sua turnê The Eras , que já arrecadou ao redor do mundo US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões ), se tornando a turnê global mais lucrativa da história .

E a The Eras Tour ainda tem alguma estrada pela frente: só encerra em dezembro deste ano. Claro, os números ainda vão aumentar.

Já Jay-Z e Rihanna mantém negócios fora da música: o rapper é dono da marca de bebidas D'USSÉ e a diva pop é uma empresária bem sucedida no ramo de cosméticos e maquiagem .