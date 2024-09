Foto: Reprodução / Instagram / @genesimmons Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Spotify diz investir "pesadamente" contra conteúdo de música gerado por IA





Gene Simmons , líder e um dos fundadores da lendária banda de rock KISS , resolveu dar um "conselho" aos fãs do Oasis , que anunciou uma nova reunião para 2025, sobre os ingressos dinâmicos que foram vendidos pela Ticketmaster e que se tornou um assunto de destaque nas redes sociais e na internet.

Para Gene Simmons , tal pratica sobre esses mesmos ingressos é apenas uma questão de capitalismo .





"Você tem o máximo poder, oferta e demanda!”, iniciou o músico de 75 anos . “Seja qual for o preço, é tudo acadêmico. Alguém se senta em uma sala e tenta descobrir até onde o elástico pode esticar. E se você não está vendendo ingressos, adivinha o que acontece? O preço cai. Capitalismo! Se você não quer pagar esse valor, não vá", disse.

No inicio deste mês, o Oasis chegou a culpar a Ticketmaster pelos preços denominados dinâmicos . Segundo um comunicado da banda, ela não tinha conhecimento dos preços “dinâmicos” dos ingressos que foram disponibilizados para a sua nova turnê de 2025.

Além disso, eles disseram que não teriam qualquer palavra a dizer sobre esses preços e culparam a Ticketmaster, empresa responsável pela emissão dos tickets.

Os fãs, que aguardaram 15 anos para comprar os ingressos para a nova reunião do Oasis, viram que os mesmos estavam com valores altos, denominados “preços dinâmicos”.

Por sua vez, a Ticketmaster justificou o aumento dos preços devido à alta demanda pelos ingressos. Com isso, os fãs do Oasis foram às redes sociais e mostraram prints com os ingressos platinum oficial para o público em geral custando até US$ 553 , enquanto os preços dos ingressos permanentes sob demanda subiram para US$ 467 .

O sucesso da nova turnê do Oasis já é tão grande que isso tem refletido até nas vendas dos discos da famosa banda britânica. O retorno dos irmãos Gallagher fez disparar as vendas de vinil e CD de seu catálogo, de acordo com os relatórios da rede HMV , divulgados pelo jornal The Guardian .