Foto: Alisson Demétrio Villa Mix apostará no pop e no country em seu retorno em 2025





Nos últimos dias, a indústria musical brasileira recebeu a notícia da volta do Villa Mix Festival , depois de um significativo hiato de cinco anos.

A marca, criada em 2011 em Goiânia (GO), se tornou um verdadeiro case de sucesso no setor de entretenimento na última década, com shows lotados e grandes nomes em seu lineup como Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Anitta e Luan Santana .





Agora, em sua nova fase, o Villa Mix vai direcionar a escolha de seus artistas para os gêneros pop e country, que seguem em alta no mercado internacional. Isso justifica a escolha do rapper Post Malone , um dos pilares do mercado global

na atualidade e quem tem feito muito sucesso no ambiente digital e nas rádios depois que lançou recentemente o álbum F-1 Trillion , seu sexto trabalho de estúdio orientado ao country.

Neste disco, Post Malone contou com as participações especiais de lendários nomes do gênero norte-americano como Dolly Parton, Morgan Wallen, Blake Shelton, Brad Paisley, Luke Combs, Chris Stapleton, Tim McGraw , entre outros.

Com isso, o Villa Mix Festival mostra uma sintonia mais ampla com as tendências globais, mas não deixará de lado a tradição da música sertaneja . Para o próximo ano, espera-se um lineup bastante interessante para o festival no próximo ano, no que pode fazer frente para outros eventos musicais no Brasil.

Outro ponto importante será o novo apelo visual dos eventos do Villa Mix Festival . A empresa pretende proporcionar uma "experiência visual e sensorial inigualável".

O evento já foi beneficiado com a presença de outros grandes nomes do pop mundial como Shawn Mendes, Maluma, Demi Lovato e Nick Jonas .