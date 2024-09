Foto: Deezer Rock In Rio: os artistas que cresceram no streaming durante passagem pelo Brasil





Nas duas últimas semanas, o Brasil foi palco de artistas internacionais, que movimentaram o cenário musical e os números na plataforma de streaming Deezer .

Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes, Mariah Carey, Cyndi Lauper e Akon tiveram um crescimento expressivo de streams depois de suas apresentações no Rock In Rio 2024 .





Ed Sheeran cresceu 100% nos streams . Ele trouxe aos fãs brasileiros o show Mathematics Tour , que vem percorrendo diversos países desde 2022 e conta com datas marcadas até setembro de 2025 .

Katy Perry lançou o seu tão aguaradado álbum 143 na véspera de seu show no Rock In Rio , realizado no dia 20 de setembro, e apresentou um aumento de 397% em streams na plataforma. O novo projeto da cantora norte-americana já vem se tornando um dos favoritos dos fãs, que colocaram Woman's World e I'm His, He's Mine , entre as mais escutadas.

Afastado do palco desde 2022, Shawn Mendes retornou com um show com seus maiores hits e registrou um crescimento de 92% nas suas reproduções na Deezer, enquanto que a diva Mariah Carey fez uma dobradinha de shows pelo Brasil entregando uma coleção de sucessos, além de uma performance vocal de alta potência.

Carey, que ganhou um apelido carinhoso de Rainha do Natal , cresceu 150% em streams . Entre as músicas mais escutadas da cantora estão Obsessed e We Belong Together .

Outra diva absoluta, que reinou na música pop nos anos 1980 , a cantora Cyndi Lauper , entregou um grande show e teve um aumento de 116% em reproduções na plataforma. Entre as músicas mais ouvidas da artista no Brasil estão: Girls Just Want to Have Fun, Time After Time, True Colors, All Through the Night e True Colors .

Outro nome que também experimentou um grande aumento no consumo de suas músicas na Deezer, foi o cantor Akon , que tinha como um dos shows mais esperados e também registrou um crescimento de 60% de players .