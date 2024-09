Foto: Divulgacao Brenda Clara ajuda a propagar o cenário musical com perfil 'Subcelebrities'





A digitalização da mídia e a ascensão das redes sociais mudaram a forma como consumimos e divulgamos cultura.

Brenda Clara , uma jovem estudante de Jornalismo do interior do Rio Grande do Norte , tem desempenhado um papel crucial nessa transformação com seu perfil Subcelebrities . A iniciativa não apenas tem dado visibilidade a subcelebridades, como também está ajudando a moldar o cenário musical, influenciando a forma como artistas, como MC Daniel e MC Cabelinho , por exemplo, são percebidos pelo público e pela grande mídia.





O perfil Subcelebrities , criado por Brenda em 2015, rapidamente se estabeleceu como uma referência para a cobertura de subcelebridades, incluindo artistas emergentes do mundo da música. Com mais de 4 milhões de seguidores , mais de 23 milhões de contas alcançadas e mais de 31 milhões de interações nos últimos 30 dias , a página tem sido fundamental na promoção de talentos.

Brenda Clara e sua equipe têm se destacado na cobertura de notícias exclusivas e no destaque de artistas que muitas vezes ficam à margem da grande mídia. Um exemplo notável foi a cobertura do relacionamento entre MC Cabelinho e Bela . O Subcelebrities foi responsável por apurar e divulgar informações que foram amplamente repercutidas por veículos como Gshow e Purepeople , demonstrando a influência crescente do perfil na pauta da grande mídia.

“A influência de uma página de notícias na sociedade hoje em dia é grande, e por isso o cuidado com a informação tem que ser maior”, reflete Brenda.

O trabalho da jovem não só ajuda a promover a carreira de artistas, como também influencia a forma como esses músicos são reconhecidos e discutidos no cenário musical. O Subcelebrities se tornou uma plataforma essencial para o surgimento e a ascensão de novos talentos, oferecendo uma visibilidade que pode ser decisiva para o sucesso de artistas em um mercado altamente competitivo.

Além de sua cobertura abrangente, Brenda inovou ao criar formatos de conteúdo diferenciados, como logos para eventos específicos e quadros de entretenimento , mantendo o perfil relevante e engajador para seu público.

“Criar novos formatos e logos para diferentes tipos de eventos é uma forma de manter o perfil atualizado e atrativo. Isso nos ajuda a continuar conectados com nosso público e a oferecer algo novo e interessante” conclui ela.