Foto: Divulgação / TikTok TikTok afirma que 27% de seu TOP 50 são de sucessos da Alemanha





Durante uma conferência na Alemanha , a plataforma de vídeos curtos TikTok , que é parceira oficial do evento, revelou novos dados com foco nos usuários do país com base em estudo que analisou os 100 melhores singles da Alemanha em 2023 e apontando seu TOP 50 .

De acordo com o TikTok , "Um total de 27 das 100 músicas de maior sucesso – e, portanto, mais de 1 em cada 4 títulos – foram celebradas pela primeira vez no TikTok na Alemanha antes de chegarem às paradas oficiais alemãs. As faixas geralmente eram listadas no TikTok Hot50 em média 12 dias antes de entrarem na parada.”





Esses sucessos apontados pelo TikTok vêm de artistas alemães, como Luciano, Ski Aggu, Nina Chuba e Kontra K , onde as suas obras são consumidas no país.

Porém, o estudo também observou o sucesso constante de nomes da indústria musical global como Harry Styles e Miley Cyrus que também figuram no chart digital. Além disso, os tiktokers alemães têm utilizados em suas criações na plataforma o clássico Forever Young , do Alphaville , que completa 40 anos em 2024 .

Esse estudo reforça o interesse da plataforma nas obras musicais e como elas têm gerado uma "via de mão dupla" no sentido de impulsionamento, tanto dos artistas como do próprio TikTok .

Isso foi apontado recentemente pela Luminate : “Por acaso você rolou sua página ou postou um vídeo curto sobre uma nova tendência?” – essa é a pergunta que Jaime Marconette , vice-presidente de insights de música e relações com a indústria da empresa faz em seu texto divulgado à imprensa.

Marconette quer dizer sobre como os vídeos curtos, compartilhados em plataformas como TikTok e YouTube Shorts , acabam colaborando para que novos sucessos musicais surjam na indústria e como a relevância destes canais têm sido determinante para que um novo sucesso encontre seu lugar entre as faixas mais ouvidas das plataformas digitais.

De acordo com uma pesquisa de consumo da Luminate Insights , a população média dos EUA passa mais tempo nestas plataformas de vídeos curtos do que em atividades tradicionais como esportes e até leitura, tornando-as num espaço digital crucial para alcançar o público – especialmente na indústria do entretenimento em um “ritmo alucinante”.

Os dados de pesquisa da Luminate reportam que o TikTok continua líder entre os assinantes que consomem música. No entanto, o YouTube Shorts está ganhando terreno rapidamente, sinalizando uma mudança na dinâmica competitiva do ecossistema de vídeos curtos.