A plataforma de streaming Spotify está lançando um mini-documentário que abordará o décimo aniversário da mixtape Days Before Rodeo de Travis Scott . A produção audiovisual estreou no YouTube nesta quarta-feira (18), ainda que a marca já tenha tecnologia suficiente para vídeo.

"Como uma homenagem à noite especial e algo para que todos possam desfrutar, o lançamento do documento do show é a cápsula do tempo perfeita para contar essa história nos próximos anos”, disse Josh Peas , chefe de parcerias com artistas de hip-hop e R&B do Spotify .

O doc chega na sequência de um grande resultado de Travis Scott na Billboard : o rapper estreou no topo na parada de álbuns de R&B/Hip-Hop da Billboard com Days Before Rodeo .

A mixtape, que recebeu seu primeiro lançamento comercial e de streaming em seu 10º aniversário , abre com 361 mil unidades de álbum vendidas nos Estados Unidos na semana de apuração que compreendeu entre os dias 23 a 29 de agosto , de acordo com Luminate .

De acordo com a Billboard, do total inicial de Days Before Rodeo , 331.000 unidades foram vendidas por meio de vendas de álbuns, dando à mixtape a melhor semana de vendas para qualquer título de R&B/hip-hop em mais de sete anos, desde Damn , de Kendrick Lamar vendeu 353 mil cópias em sua semana de estreia de 14 a 20 de abril de 2017 .

As vendas foram auxiliadas por oito edições diferentes do álbum digital Days Before Rodeo , seis das quais foram vendidas exclusivamente através da loja virtual oficial de Scott.

Além da versão padrão de 12 músicas , as sete variantes continham diversas faixas bônus , como faixas de estúdio inéditas e provocadas e remixes cortados e parafusados ​​das músicas do álbum.

A atividade de streaming contribui com 30 mil unidades para a soma da primeira semana de Days Before Rodeo , o que representa 40,6 milhões de streams oficiais sob demanda das 12 músicas da edição de streaming do álbum.

ATENÇÃO: Segundo a produção do documentário, este vídeo pode potencialmente desencadear convulsões em pessoas com epilepsia fotossensível. A discrição do espectador é aconselhada

