Foto: Universal Music Maneva retorna ao autoral com o lançamento do álbum 'Origem'





A banda Maneva , um dos maiores nomes do reggae nacional da atualidade, anuncia o lançamento de seu novo álbum, Origem, projeto que marca um retorno ao trabalho autoral após o sucesso do álbum Tudo Vira Reggae , que consagrou a banda com releituras de clássicos e a colocou pela primeira vez no Top 50 do Spotify Brasil .

Origem, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , vem acompanhado do clipe da faixa Vestido de Seda .





Origem representa um momento crucial na carreira da banda, reforçando a essência do Maneva , que é conhecida por suas composições autênticas e envolventes.

Diferente do projeto anterior, que era composto exclusivamente por releituras, este álbum traz de volta a originalidade que os fãs tanto aguardavam, com músicas compostas em sua maioria pelos próprios integrantes da banda, em uma imersão criativa intensa e pessoal .





"‘Origem’ é um projeto que nos devolve às nossas raízes. Cada faixa carrega um pedaço da nossa história, das nossas vivências e da nossa conexão com a música. É o Maneva em sua forma mais pura, sem máscaras. Estamos empolgados para compartilhar esse trabalho tão pessoal com nossos fãs e reviver essa essência que sempre nos guiou” , conta Tales de Polli , vocalista do Maneva .

O primeiro single do álbum, Me Leva , lançado em agosto, deu uma prévia do que os fãs podem esperar de Origem . A faixa já conquistou o público e abriu caminho para o lançamento completo do álbum.

Além de Vestido de Seda , os demais videoclipes do álbum estão sendo liberados desde o dia 6 de setembro e todos eles foram gravados em cenários impressionantes do Deserto do Atacama , no Chile .

A escolha do deserto chileno como cenário não foi por acaso. O Maneva optou por um ambiente natural e vasto, que refletisse a pureza e a introspecção que permeiam as novas faixas.

A produção dos videoclipes em menos de uma semana no Atacama reforça o conceito de que Origem é, em todos os sentidos, um projeto Maneva por Maneva , onde a essência da banda se apresenta sem filtros ou interferências externas.

Origem promete ser um divisor de águas na trajetória da banda. Além de resgatar a identidade autoral do Maneva, serve como aquecimento para as grandes celebrações que estão por vir.

Assim, a banda reafirma seu lugar de destaque na cena musical brasileira, oferecendo aos fãs uma experiência audiovisual completa e imersiva , disponível nas principais plataformas digitais e no YouTube , onde todos os clipes poderão ser assistidos em sequência, reforçando o potencial de consumo do álbum como um todo.

Ouça o álbum: