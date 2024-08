Foto: Anna Lee Destaque | Coluna Marcelo de Assis | U2 anuncia 'Zoo TV Live in Dublin 1993' em vinil amarelo





O Coldplay lançou nesta terça-feira (6) a inédita We Pray , que reúne grandes artistas de diversas partes do mundo.

A faixa, que chega às plataformas digitais pela Universal Music , via Parlophone Records no dia 23 de agosto , é o segundo single de Moon Music , o próximo projeto do grupo britânico que será lançado no dia 4 de outubro .





We Pray , uma faixa multicultural, foi apresentada para o público pela primeira vez no show do Festival de Glastonbury , na Inglaterra .

A canção promete ser um pop eletrizante, com participações especiais do cantor e compositor nigeriano Burna Boy - que trará um pouco do afrobeats para a música -, a rapper britânica Little Simz , a cantora e atriz argentina TINI e Elyanna , cantora e compositora palestino-chilena, que ficou conhecida por mesclar música árabe com ritmos latinos.

Uma breve parte da faixa já pode ser escutada nas redes sociais, como no Instagram , que você pode verificar abaixo: