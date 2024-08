Foto: Warner Music / Elektra Records Tones and I lança 'Beautifully Ordinary' seu aguardado 2º álbum da carreira





A cantora e compositora australiana Tones And I lançou na última semana o seu aguardado segundo álbum, Beautifully Ordinary , que já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music , via Elektra Records .

Co-produzido por Tones and I e apresentando-a como única compositora em quase todas as músicas, o Beautifully Ordinary captura sua evolução artística e crescimento pessoal, misturando seu estilo vocal distinto com narrativa vulnerável.





Com 16 faixas , a narrativa de Beautifully Ordinary foi introduzida no início deste ano com o lançamento dos singles Dance With Me, Wonderful, I Get High e Dreaming .

Tones and I conquistou notoriedade mundial com o seu grande sucesso Dance Monkey , faixa de seu álbum de estreia The Kids Are Coming lançado em 2019.

Ouça: