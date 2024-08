Foto: Netflix Trilha sonora de 'Bridgerton' é lançada em vinil duplo dourado





À medida que a franquia Bridgerton retorna para sua terceira temporada, prepare-se para ser arrebatado mais uma vez por seu toque musical único.

A nova temporada irá cativar os espectadores em todo o mundo com uma nova mistura de covers pop orquestrais e composições originais, infundindo um toque moderno ao romance da era regência.







Agora, o aclamado compositor Kris Bowers orquestra uma trilha sonora original impressionante, acompanhada por uma programação de canções pop contemporâneas transformadas em elegantes covers instrumentais.

De acordo com o site Vinews , do IG , a trilha sonora de Bridgerton já está disponível no Brasil em uma edição especial em vinil duplo colorido pela Universal Music , via EMI , através da Umusic Store pelo valor de R$ 349,90 .



De Happier Than Ever de Billie Eilish , Dynamite do BTS e Cheap Thrills de Sia reimaginados pelo Vitamin String Quartet até Jealous de Nick Jonas regravada por Shimmer e Taylor Swift e Snow On The Beach de Lana Del Rey regravada pelo Atwood Quartet , bem como Give Me Everything , do rapper Pitbull, que alcançou o topo global do Spotify regravado por Archer March - esta trilha sonora promete encantar.

Foto: Universal Music / EMI 'Bridgerton': série ganha trilha em vinil duplo dourado





Com as temporadas 1 e 2 incluídas na lista dos Mais Populares de Todos os Tempos da Netflix , as trilhas sonoras icônicas de Bridgerton são apreciadas por sua capacidade de preencher a lacuna entre a música clássica e a contemporânea.

As trilhas sonoras cover da 1ª e 2ª temporadas estrearam em primeiro lugar nas paradas clássicas da Billboard e um mês após o lançamento da 1ª temporada, Vitamin String Quartet teve um aumento de 350% no número de pessoas transmitindo seu trabalho quando ele foi apresentado na temporada 2 – uma prova da influência musical duradoura da série.