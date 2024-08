Foto: Divulgacao Maria Bethânia: álbum com canções de Roberto e Erasmo Carlos é relançado em vinil azul





Quando Maria Bethânia lançou As canções que você fez pra mim em 1993, sua bem-sucedida carreira andava distante da popularidade obtida com os LP's Álibi, Mel e Talismã. Contudo, o álbum dedicado às canções de Roberto Carlos e Erasmo Carlos mudou este panorama, tornando-se seu disco mais vendido .

Agora, de acordo com o site Vinews , este clássico está sendo relançado pela Universal Music em uma edição especial em vinil azul, já disponível na Umusic Store pelo valor de R$ 229,90 .







Escolhidas a dedo pela cantora, onze composições da dupla ganharam memoráveis interpretações de Bethânia, que participou de todo o processo de produção.

O primeiro single, As canções que você fez pra mim , de 1968, conquistou as paradas de sucesso e os corações mais românticos do país. Os impecáveis e originais arranjos (e regência de cordas) do maestro inglês Graham Preskett contribuíram para dar novas nuances às músicas, mesmo às mais conhecidas, como Olha (1975) e Detalhes (1971).

A contundente Fera ferida (1982), outro grande momento do disco, foi tema de abertura da novela homônima da TV Globo . A alta carga dramática impressa por Bethânia em Palavras (1973), Costumes (1979) e Você não sabe (1983) rivaliza com as belas gravações originais do Rei .

Foto: Universal Music Maria Bethânia: álbum com canções de Roberto e Erasmo Carlos é relançado em vinil azul





Despudorada declaração de amor, Eu preciso de você (1981) surge iluminada e, assim como a sensual Seu corpo (1975), é uma das faixas mais leves do tributo.

Joia obscura lançada por Roberto em 1974, a tristíssima Você é trilha sonora certeira para qualquer dor de cotovelo. Celebração à vida de artista, Emoções (1981) encerra o álbum com brilhantismo.

Confira o conteúdo completo do álbum As canções que você fez pra mim em vinil azul :

Lado A



1 – As canções que você fez pra mim (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

2 – Olha (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

3 – Fera ferida (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

4 – Você não sabe (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

5 – Palavras (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

6 – Costumes (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

Lado B



1 – Detalhes (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

2 – Eu preciso de você (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

3 – Seu corpo (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

4 – Você (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)

5 – Emoções (Roberto Carlos/ Erasmo Carlos)