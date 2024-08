Foto: Reprodução / Instagram / @the1975 O processo milionário que o vocalista do 1975 sofreu por um beijo gay





A banda The 1975 está sendo processada pela organização do Good Vibes Festival

da Malásia em US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 16 milhões no câmbio atual) porque

o vocalista Matty Healy beijou outro homem no palco do evento.



Healy , de 35 anos , gerou polêmica no país islâmico em julho do ano passado quando criticou as leis LGBTQIA+ locais e beijou o colega de banda Ross MacDonald .





O ato levou à interrupção da apresentação do 1975 , com Matty Healy alegando mais tarde que ele o resto do grupo foram brevemente presos pelo incidente.

Agora, os organizadores do Good Vibes Festival estão buscando repercussões financeiras e deram entrada em um processo contra os hitmakers de The City no Reino Unido .

"Future Sound Asia... alega que o 1975 e sua equipe de gestão estavam cientes das inúmeras proibições que a banda teve que cumprir para se apresentar. A banda se apresentou anteriormente no festival em 2016 e foi informada das proibições naquela época e foi lembrada várias vezes antes da apresentação no verão passado" , disse uma nota da revista Variety .

Nos documentos judiciais obtidos pela publicação, há a afirmativa de que os músicos do The 1975 estavam cientes de que "xingar, fumar e beber no palco, tirar roupas e falar sobre política ou religião" não seria tolerado, mediante às leis do país. Por isso a banda recebeu tal multa.

Não há leis de proteção para a comunidade LGBTQIA+ na Malásia e quem se envolver em relações homoafetivas está sujeito a ser condenado em até 20 anos de prisão , além de correr risco de receber chicoteadas .