Jeniffer Lopez faz 55 anos. Saiba quais são as 10 músicas mais ouvidas da artista no Brasil Foto: Reprodução / Instagram / @j-lo

Jennifer Lopez é uma das mais importantes cantoras norte-americanas com diversos hits na carreira. A artista, que também é compositora, atriz e produtora musical, completou 55 anos no dia 24 de julho e o Ecad (Escritório Central de

Arrecadação e Distribuição) aproveitou a data para fazer um levantamento inédito com seus dados musicais.

O estudo levou em consideração as músicas interpretadas por J-Lo que mais tocaram no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública .





Uma curiosidade foi que a liderança do ranking ficou com Chegaste , uma canção gravada por ela num dueto com o cantor e compositor Roberto Carlos , lançada em 2017. A música é de autoria da cantora porto-riquenha Kany García e ganhou uma versão em português feita pelo Rei .

O TOP 3 contou ainda com If you had my love , o primeiro single lançado pela cantora em 1999, na segunda posição, e com You belong to me , música de autoria da cantora Carly Simon , regravada por J-Lo .

Jennifer Lopez tem 102 composições e 719 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. Esses dados musicais foram disponibilizados pelas associações musicais estrangeiras, que representam a artista e que possuem contratos de representação ou reciprocidade com as entidades brasileiras congêneres da gestão coletiva ( Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC ), para que os seus direitos autorais de execução pública sejam garantidos no país.

A partir dessa parceria entre entidades, quando a música de Jennifer Lopez ou de qualquer artista estrangeiro toca no país, o Ecad arrecada os valores referentes aos direitos autorais e os distribui para as associações brasileiras, que fazem o repasse para as associações estrangeiras.

Essas sociedades internacionais garantem os repasses a artistas e compositores de outros países por meio desses contratos de representação.

No Brasil , o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de música em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva .

Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos nacionais e estrangeiros .

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Jennifer Lopez no Brasil nos últimos cinco anos :

1 Chegaste

2 If you had my love

3 You belong to me

4 On the floor

5 Get right

6 Could this be love

7 Love don't cost a thing

8 Ain t your mama

9 Pa' ti

10 Baila conmigo