Foto: Reuben Bastienne-Lewis / Warner Music Blur traz um olhar sobre sua trajetória no documentário 'To The End'





A banda Blur , um dos grandes nomes do britpop nos anos 1990 , acaba de lançar seu novo documentário To The End , que foi disponibilizado em mais de 350 cinemas no Reino Unido e na Irlanda nesta semana.

No vídeo promocional lançado no YouTube , a icônica banda britânica apresenta seu grande sucesso Parklife ao lado de Phil Daniels , que discute o apelo duradoura da música e seu lugar na cultura popular do Reino Unido .





Blur: To The End será seguido por imagens iniciais da apresentação única e especial da banda de seu aclamado álbum The Ballad Of Darren , que se tornou número 1 no Reino Unido . A performance foi gravada no Eventim Apollo de Londres , em Hammersmith , no último verão.

O documentário revisita a carreira do Blur , bem como a mais recente história da banda, capturado durante o período em que eles realizaram um retorno surpresa com o seu primeiro álbum em oito anos, intitulada The Ballad of Darren .

O filme segue quatro amigos - e companheiros de banda de três décadas - Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree quando eles se reuniram no inicio de 2023 para gravar músicas inéditas antes de seus primeiros shows com ingressos esgotados no Wembley Stadium , em Londres .

No setlist, estão suas canções mais icônicas e amadas pelos seus fãs, além de filmagens do Blur em ação no estúdio e durante a turnê. To The End é um momento íntimo com a mais duradoura das bandas inglesas.

"Nós mal nos comunicamos nos últimos 10 anos… Quero dizer, mesmo quando realmente nos separamos, não demorou tanto para gravar um disco, mas o que é maravilhoso é que assim que o quatro de nós entramos em uma sala juntos, é exatamente igual a quando tínhamos 19 anos...”, relata Alex James .

Já Graham Coxon acrescenta: “Um com o outro… Nos anos noventa, foi uma época muito intensa. No mesmo nível de um relacionamento, ou casamentos e coisas assim. Acho que não há problema em dizer que o tempo separado foi ocupado com

outras amizades e apenas para se recuperar ou fazer outras coisas.”

Damon Albarn , vocalista do Blur e que encabeça o projeto Gorillaz há anos, afirma que ele e seus colegas de banda têm "muita sorte de poder passar o tempo juntos": “Acho que nenhum de nós pensou em fazer outro disco, especialmente um disco como este. Suponho que seja por isso que quis tentar torná-lo o melhor possível.”

E encerrou: “Todos nós temos vidas extremamente envolventes e complicadas e temos muita sorte de podermos passar esse tempo juntos, apenas nós quatro. E essa é a beleza disso…”

Confira o trailer de Blur: To The End :