Foto: Reprodução / Instagram / @madonna Madonna participou de uma cena do filme 'Deadpool e Wolverine'





A popstar Madonna teve uma participação importante durante uma cena do já badalado filme Deadpool e Wolverine .

A Rainha do Pop aconselhou o ator Ryan Reynolds e o diretor Shawn Levy como filmar uma cena do longa-metragem com um de seus grandes clássicos, o single Like a Prayer , de 1989.





Reynolds e Levy entraram em contato com Madonna para pedir permissão do uso de Like a Prayer no filme, já que ela nunca licenciou esta música antes.

Contudo, eles conseguiram mais do que esperavam quando Madonna , que passou a dirigir os filmes W.E. e Filth and Wisdom , deu-lhes uma nota sobre a cena.

“Madonna não apenas licencia a música, e particularmente essa música não foi licenciada”, revelou Reynolds durante uma entrevista à SiriusXM . "Portanto, foi muito importante pedir isso e, certamente, muito mais importante usá-lo... Fomos até lá e nos encontramos com ela e mostramos como estava sendo usado, onde e por quê."

E continuou: “E ela deu uma nota ótima. Meu Deus, ela assistiu e, não estou brincando, ela disse, 'Você precisa fazer isso, isso, e isso neste momento.' E dane-se, se ela não estava certa e certa."

Shawn Levy acrescentou na entrevista: "Literalmente entramos em uma nova sessão de gravação em 48 horas para fazer essa nota. Ela tinha apenas uma nota, e era uma ótima nota, e tornou a sequência melhor."

Ainda durante a conversa na Sirius XM , o cineasta revelou que os fãs de Deadpool deveriam agradecer a um dos filhos de Madonna , que ama o heróio desbocado dos quadrinhos, por ter falado bem com ela.

Deadpool e Wolverine, estrelado por Reynolds como Deadpool e Hugh Jackman como Wolverine , estreará nos cinemas de todo o mundo a partir desta quinta-feira (25).

Relembre Like a Prayer :