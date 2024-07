Foto: Divulgacao Conheça Wyn Starks, a voz de single que aparece no doc de Céline Dion

Wyn Starks , cantor e compositor americano que une gêneros como pop e soul , conquistou atenção global ao ver a música Who I Am , lançada em 2020, aparecer em uma emocionante cena do documentário I Am: Celine Dion , disponível no Prime Video , onde a diva canta emocionada a faixa ouvindo a música.

No Brasil , a faixa chegou ao Top 200 do Shazam Brasil com pessoas impactadas pela cena, que gerou um crescimento de 400% nos streams , acumulando mais de 40 milhões de reproduções globais .





“Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Sinto que estarei num estado de sonho pelo resto da vida. É como ver um ciclo se fechando. Celine Dion sempre foi uma grande inspiração para mim e a música dela me ajudou a superar muitos obstáculos na vida. Ver ela cantar a minha música com tanta força e resiliência em meio a tudo que ela está passando vai ser um momento que nunca esquecerei” , conta o artista, que chamou a atenção dos jurados no reality show musical America’s Got Talent apresentando exatamente essa música.

Who I Am , uma balada ao piano sobre identidade e autoestima , encontra Wyn Starks em um estado de gratidão, orgulhando-se de tudo que o torna único em uma canção pessoal que explode em uma catarse.

"'Who I Am' é uma música sobre um garotinho que eu tranquei em uma jaula porque ele não era o que a sociedade achava que ele deveria ser" , explica Starks . "Eu fui muito duro com ele... comigo mesmo. Agora, finalmente estou destrancando essa jaula. Este sou eu como Wyn Starks. Finalmente abracei quem eu sou: minha sexualidade, minha música, minha personalidade. 'Who I Am' é essa história de eu finalmente florescendo em mim mesmo. Ainda tenho um caminho a percorrer, mas finalmente o libertei”.

Atualmente, Wyn Starks prepara novas canções inspiradas no pop, R&B e rock dos anos 1980 , como as recém-lançadas Run e Mom of Mine .