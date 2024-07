Foto: Reprodução / Instagram / @halsey Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Blur traz um olhar sobre sua trajetória no documentário 'To The End'





A cantora Halsey disse que recebeu a "benção" da popstar Britney Spears para experimentar sua faixa Lucky .

A hitmaker de Without Me fez um sample do clássico álbum Oops! ... I Did It

Again que Spears lançou no ano 2000 em uma música de mesmo nome e insistiu que nunca teria usado o single sem permissão da Princesa do Pop .





Questionada na rede social X sobre o envolvimento de Britney Spears na liberação

da faixa, Halsey disse: "Sim, claro! Eu nem sonharia em fazer isso sem a bênção dela!”

Halsey compartilhou anteriormente o quanto Britney significou para ela enquanto

crescia e quão importante a música era para ela.

Ao lado de uma foto dela vestindo uma camisa com “sorte” estampada, Halsey escreveu em sua conta oficial no Instagram : “Quando eu tinha 5 anos, sempre parecia que Britney estava cantando diretamente para mim".

Antes de Lucky , Halsey disponibilizou o emocionante single The End , ao mesmo tempo em que revelou que sofre de Lúpus e de um raro distúrbio linfoproliferativo .