Foto: Divulgação / MTV A homenagem de Lady Gaga ao saudoso Tony Bennett





A cantora Lady Gaga prestou uma homenagem ao seu falecido amigo e colaborador musical, o lendário Tony Bennett , um dos grandes nomes do jazz e do standard norte-americano de todos os tempos, no primeiro aniversário de sua morte.

Gaga , de 38 anos , tornaram-se grandes amigos depois que realizaram dois grandes duetos que se transformaram em álbuns de sucesso: Cheek To Cheek em 2014 e Love For Sale em 2021.





Lady Gaga e Tony Bennett eram tão próximos que as últimas apresentações do cantor foram justamente com ela em dois shows no icônico Radio City Music Hall em agosto de 2021 , que marcou o seu 95º aniversário .

Tony Bennett faleceu aos 96 anos em 21 de junho de 2023 após uma batalha contra o Mal de Alzheimer .

No Instagram, Lady Gaga compartilhou uma foto sua em preto e branco com Bennett iniciando com a frase "Já se passou um ano desde que Tony faleceu".

E continuou: “Estou muito grata por minha amizade contínua com sua esposa Susan – o legado da música jazz que ele deixou - e para a comunidade de músicos de jazz com quem todos conheciam e amavam Tony. Vamos continuar sentindo sua falta", escreveu Lady Gaga .



Confira: