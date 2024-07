Foto: Universal Music / Capitol Records Katy Perry anuncia novo álbum '143' em vinil prata





A cantora Katy Perry lançará seu novo álbum 143 (uma forma coloquial de se dizer 'Eu te amo' ) em uma edição especial em vinil de cor prata pela Universal Music , via Capitol Records . As informações são do site especializado no formato, Vinews , do IG .



143 chegará às plataformas digitais no dia 20 de setembro de 2024 .





O sétimo trabalho de estúdio de Katy Perry conta com vários produtores, como Max Martin, Dr. Luke, Stargate, Vaughn Oliver e Rocco Did It Again! .

Perry descreveu 143 como um álbum dançante com temas de alegria, amor e luz. O primeiro single a ser lançado deste trabalho foi Woman's World em 11 de julho deste ano.

Este produto já está disponível para pré-venda no site Umusic Store pelo valor de R$ 299,90 .



Após o lançamento de seu sexto álbum, Smile, em 2020, Katy Perry confirmou em agosto de 2023 que estava trabalhando em um novo material de um "lugar de amor" durante uma entrevista ao programa de TV dos EUA, Good Morning America .

Em fevereiro seguinte, ela fez uma aparição no famoso talk show americano Jimmy Kimmel Live! e anunciou sua saída do painel de jurados do American Idol após a conclusão da vigésima segunda temporada, querendo " sair e sentir a pulsação da minha própria batida" e lançar novas músicas depois de estar "no estúdio por um tempo".





Poucos meses depois, a estrela pop disse em uma entrevista ao Access Hollywood que "ainda não fiz um disco a partir de um sentimento realmente feliz, completo e cheio de amor. Às vezes, os artistas ficam tipo, 'Oh, isso é chato, você quer fazer música de uma espécie de como um lugar mais difícil', mas na verdade é muito brilhante e alegre, como pura alegria e diversão e lúdico e comemorativo e uma festa".

Durante uma transmissão ao vivo por meio de suas redes sociais em 10 de julho de 2024 , Perry descreveu 143 como um álbum dançante: "Tenho falado sobre (fazer) dois álbuns nos últimos oito anos e isso é um álbum dançante e um álbum acústico. Ainda não fiz o álbum acústico. Bem, nunca paramos de escrever. Mas finalmente fiz o álbum dance, o álbum que eu sempre quis fazer. Esse álbum tem muita energia, é super verão, tem um BPM muito alto. Acabamos de fazer uma festa dançante em família ao som de uma das músicas, e está cheio de muita alegria, então. muito amor, tanta luz." , concluiu.