Confira os 10 álbuns com mais semanas em 1º lugar nos EUA





Na última semana, a conceituada revista norte-americana Billboard publicou os álbuns - incluindo coletâneas de grandes sucessos - que mais permaneceram no topo da parada de catálogos que foi concluída neste sábado (20).

Um dos grandes destaques deste chart ficou para Taylor Swift que manteve o recorde de maior permanência de uma artista solo feminina com Lover .





Lover passou apenas uma semana em primeiro lugar na Billboard 200 e foi preterida na indicação ao Grammy Awards na categoria Álbum do ano (embora tenha recebido uma indicação ao Grammy de Melhor Álbum Vocal Pop ).

Contudo, um fator foi determinante para Lover : graças ao sucesso de Cruel Summer , que alcançou o topo da Billboard Hot 100 durante quatro semanas a partir de outubro de 2023, o álbum foi percebido pela indústria musical. Soma-se a isso, o sucesso da turnê The Eras .

A parada de álbuns de catálogo da Billboard classifica os álbuns mais populares da semana nos EUA . Para que esses títulos sejam elegíveis a entrar no chart, os discos devem ter mais de 18 meses de lançamento e que ficaram abaixo da posição 100 da Billboard 200 .

A primeira vez que este chart foi instituído pela revista foi na edição de 25 de maio de 1991 .

Confira os álbuns que mais permaneceram no topo da parada de catálogos da Billboard:

Prince com 'The Very Best of Prince' - 18 semanas

The Righteous Brothers com 'Unchained Melody: The Best of the Righteous Brothers - 19 semanas

Pink Floyd com ' The Dark Side of the Moon' - 23 semanas

Meat Loaf com 'Bat Out of Hell' - 23 semanas

Johnny Cash com '16 Biggest Hits' - 26 semanas

Beastie Boys com 'Licensed to III' - 27 semanas

Kenny G com 'Miracles: The Holiday Album' - 27 semanas

Michael Jackson com 'Number Ones' - 31 semanas

Eric Clapton com 'Time Pieces/The Best Of Eric Clapton' - 37 semanas

Adele com '19' - 41 semanas

Metallica com 'The Black Albuim' - 45 semanas

Trilha Sonora de 'Grease' - 52 semanas

Taylor Swift com 'Lover' - 52 semanas

Creed com 'My Own Prison' - 54 semanas

Michael Bublé com 'Christmas' - 56 semanas

Queen com 'Greatest Hits' - 105 semanas

Bob Marley & The Wailers com 'Legend' - 126 semanas