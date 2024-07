Foto: Reprodução / Instagram / @halsey Halsey compartilha trecho de música inédita nas redes sociais





A cantora Halsey surpreendeu seus seguidores quando compartilhou, em suas redes sociais, o trecho de uma música inédita que contará com samples de um grande sucesso da popstar Britney Spears .

A cantora de 29 anos exibia seu cabelo rosa brilhante no vídeo compartilhado e vestia uma camiseta branca simples com a palavra Lucky (sortuda) estampada na frente.





Os fãs de Halsey imediatamente notaram que a trilha sonora que acompanhava era uma versão cover da música Lucky , lançada por Britney Spears no ano 2000.

"Quando eu tinha 5 anos, sempre parecia que Britney estava cantando diretamente para mim", escreveu Halsey no Instagram.

Em junho, Halsey lançou o inédito single The End , que abre os trabalhos de seu próximo quinto álbum de estúdio. Embora o título do disco não tenha sido revelado, os fãs estão convencidos de que este trabalho de estúdio terá o nome de For My Last Trick depois que perceberam que a cantora registrou um endereço na internet com esse nome.

O último disco lançado por Halsey foi If I Can't Have Love, I Want Power em 2021.