Foto: Reprodução / Spotify Eminem reage ao sucesso de 'Tobey": "Isso é hilário"





O rapper Eminem reagiu à sua posição na lista dos maiores rappers da Billboard com o novo single Tobey . Ele voltou nesta terça-feira (2) com a segunda faixa do álbum The Death of Slim Shady , que conta com a colaboração de Big Sean e Babytron , residentes em Detroit (EUA).

Na Billboard , Eminem na quinta posição na lista dos 50 maiores rappers de todos os tempos , realizada em 2023.





“Mas isso para mim é um mistério. Como os rappers que eu já raspei poderiam estar no topo da lista do que eu? Mesmo assim, estou sentado aqui na sua lista que chegou à quinta posição, desejei que estivesse tudo bem, mas apenas saiba por dentro. Para mim isso é hilário ”, disse Eminem .

De acordo com a Billboard , não ficou claro quem é o alvo de Slim Shady , mas os quatro rappers à sua frente no ranking são Tupac Shakur, Nas, Kendrick Lamar e Jay-Z .

The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) , o novo álbum de Eminem , chegará às plataformas digitais no dia 12 de julho . O primeiro single que foi lançado deste trabalho é Houdini , sua faixa de maior sucesso na Billboard Hot 100 nesta década.