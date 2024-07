Foto: Creative Commons Ann Wilson, do Heart, revela diagnóstico de câncer e banda adia turnê





A lendária banda de rock Heart anunciou nesta terça-feira (2) que adiará as datas

restantes de sua turnê na América do Norte devido ao tratamento de câncer da co-fundadora Ann Wilson . As informações são da Billboard .

“Fui submetida a uma operação para remover algo que, no fim das contas, era cancerígeno” , revela Ann Wilson em um comunicado à imprensa. “A operação foi um sucesso e estou me sentindo ótimo, mas meus médicos agora estão me aconselhando a fazer quimioterapia preventiva e decidi fazê-lo. E então meus médicos estão me instruindo a tirar o resto do ano dos palcos para me recuperar totalmente. Para os compradores de ingressos, eu realmente gostaria que pudéssemos fazer esses shows. Saibam que pretendo absolutamente voltar aos palcos em 2025. Minha equipe está resolvendo esses detalhes e informaremos o plano assim que possível.”

Wilson concluiu observando: “Esta é apenas uma pausa. Tenho muito mais para cantar.”

Os fãs foram incentivados pela banda a manter seus ingressos para as próximas datas adiadas. Em maio, o Heart chegou a cancelar as datas da turnê europeia .

O Heart , fundado pelas irmãs Ann e Nancy Wilson em 1974, voltou à estrada recentemente marcando o fim de um hiato de apresentações que levou cinco anos.

Imortalizadas no Hall da Fama do Rock em 2013, a banda é dona de clássicos como These Dreams e Alone .