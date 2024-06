Foto: Divulgacao Theo Rúbia estreia novo DVD em feat inédito com Cassiane

Peregrino , o novo single de Theo Rúbia e Cassiane , disponibilizando nesta terça-feira (18), dá início a uma série de lançamentos com canções inéditas gravadas em Presidente Prudente , interior de São Paulo, em uma noite inesquecível. A faixa vem acompanhada de seu clipe oficial .

Em seu novo DVD, Theo Rúbia apresenta canções com variados estilos musicais que passeiam pelo worship , o rock e canções de celebração , como Peregrino, Vou Prover o Maná , Ninguém Pode Parar e outras composições inéditas. A gravação do registro audiovisual aconteceu no dia 9 de maio deste ano e contou com as participações especiais de Fernandinho e Cassiane , além da presença de grande público que intensificou a adoração, tornando o momento ainda mais especial.





Composta por Priscilla de Paula , Peregrino traz uma profunda reflexão sobre a vida dos filhos de Deus nessa terra e reforça que a morada final dos servos de Deus é a eternidade junto ao pai e aos anjos. A letra traz ainda um alerta à igreja do Senhor.

Para interpretar a bela composição, o cantor convidou a pastora e cantora Cassiane , um dos renomados nomes da música cristã nacional, que cheia de unção e domínio vocal abrilhantou o dueto.

Sobre Theo Rubia

Nascido em Rancharia , interior de São Paulo, Theo Rubia , de 34 anos , é cantor, compositor, multi-instrumentista e pastor. Filho e neto de pastores, apaixonou-se pela música na infância, com o incentivo de sua mãe que sempre o levava aos ensaios do ministério de louvor, começou a cantar aos 9 anos em sua igreja e desde então, desempenha com amor seu ministério que hoje vai muito além das igrejas locais visto que, suas canções têm alcançado vidas por todo o Brasil e outros países em que esteve, como Argentina e EUA .

Rúbia acumula números surpreendentes nas plataformas de streaming, sendo mais de 140 milhões de reproduções e 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify . No YouTube, o cantor totaliza 206 milhões de visualizações e mais de meio milhão de inscritos .

Nas redes sociais, um público assíduo o acompanha, somando quase 400 mil seguidores .

Confira o single Peregrino: