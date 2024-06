Foto: Divulgacao Letícia Espir comenta projeção internacional da página Let’s Gossip no Instagram





O trabalho da jornalista e criadora de conteúdo Letícia Moreno Espir , colocou a página @letsgossips no mapa dos influenciadores mundiais.

A credibilidade, respeito pelos artistas e a vontade de divulgar o bom das notícias aproximou a comunicadora de grandes nomes da música internacional , incluindo artistas como Justin Bieber, Demi Lovato, Post Malone e Jonas Brothers .





Outros nomes do ramo também integram o portfólio de Letícia e o feed da @letsgossips , que conquista mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram . E as fotos comprovam os encontros da jornalista com os famosos.

“Minha carreira me proporcionou coisas incríveis, muitas viagens e bons amigos, além de acesso a vários eventos, shows e festas gigantescas” , observa Letícia .

No caso do trio Jonas Brothers , por exemplo, ela não só assistiu ao show no Brasil em São Paulo , em abril deste ano, como também conversou e entrevistou os músicos.



Também neste ano, a criadora da @letsgossip , que é fã de Justin Bieber há anos, recebeu um crachá que a permitia acessar todas as áreas do show do cantor no Canadá , inclusive aquelas em que estavam apenas os familiares e amigos do artista.

Para Letícia, as oportunidades que vem conquistando com a página fazem o trabalho ganhar ainda mais importância.