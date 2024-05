Foto: Reprodução / Instagram / @rollingstones Rolling Stones lançará edição de 30 anos do álbum 'Voodoo Lounge'

Voodoo Lounge , um dos álbuns mais aclamados dos Rolling Stones , ganhará uma edição especial dos seus 30 anos de lançamento que chegará ao mercado internacional no dia 12 de julho pela Universal Music , via Polydor Records .

Lançado originalmente em 11 de julho de 1994 , Voodoo Lounge será reeditado em uma variedade de formatos, incluindo streaming e vinil , em edições de vinil vermelho e amarelo e, também, em vinil branco de 10 polegadas com quatro faixas bônus inéditas .





Sucessos como I'm Gonna Drive, So Young, Jump On Top Of Me e Storm estarão presentes em todas as edições, assim como todas as faixas de Voodoo Lounge compostas por Mick Jagger e Keith Richards . As gravações ocorreram no Windmill Lane Studios em Dublin, na Irlanda .

Voodoo Lounge também marca o primeiro trabalho de gravação dos Rolling Stones sem o seu baixista original Bill Wyman e o primeiro álbum sob o novo contrato da banda com a Virgin Records , quando se encerrava um hiato de cinco anos desde o lançamento de Steel Wheels em 1989.

Foto: Universal Music / Polydor Records Rolling Stones anuncia edição de 30 anos de 'Voodoo Lounge'





É importante frisar que este trabalho dos Stones recebeu críticas muito positivas de veículos especializados em música na Europa naquela época. A revista Vox do Reino Unido chegou a declarar que as faixas mais fortes de Voodoo Lounge estavam repeletas de "ecos dos dias felizes da banda" , fazendo uma ligação

com trabalhos icônicos do grupo como Exile On Main Street de 1972 e Some Girls de 1978.

Com a co-produção de Don Was , atual executivo da lendária gravadora Blue Note Records e a entrada do já experiente e competente baixista Darryl Jones - que entrou nos Stones a pedido do saudoso Charlie Watts - Voodoo Lounge conquistou em 1995 uma estatueta do Grammy de Melhor Álbum de Rock .

Confira o conteúdo completo da edição de 30 anos de Voodoo Lounge dos Rolling Stones :

Disco 1

Lado A

1. Love Is Strong

2. You Got Me Rocking

3. Sparks Will Fly

4. The Worst

Lado B

5. New Faces

6. Moon Is Up

7. Out of Tears

Disco 2

Lado C

1. I Go Wild

2. Brand New Car

3. Sweethearts Together

4. Suck on the JugularD5. Blinded by Rainbows

Lado D

6. Baby Break It Down

7. Thru and Thru

8. Mean Disposition

Vinil Bonus de 10 polegadas

Lado A

1. I’m Gonna Drive

2. So Young

Lado B

3. Jump On Top Of Me

4. The Storm