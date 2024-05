Foto: Divulgacao Prêmio da Música Brasileira bate recorde de inscrições de artistas





A 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), que homenageará Tim Maia , bateu um recorde histórico .

Para a edição deste ano, a premiação recebeu mais de 12 mil inscrições , um aumento de 10% em relação ao ano anterior.





O número inédito de inscrições inclui artistas de diversos gêneros musicais, gerações, representantes de todas as regiões e mais de 20 estados do Brasil .

Deste montante, 88 artistas concorrem ao prêmio, em 32 categorias . Os vencedores serão revelados em cerimônia realizada dia 12 de junho , no Theatro Municipal do Rio de Janeiro . O evento será transmitido ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal do Prêmio da Música Brasileira, no YouTube.



Zé Maurício Machline , diretor e realizador do PMB , celebra o recorde de inscritos e destaca a diversidade e representatividade de artistas que chegam ao prêmio: "Estamos extremamente orgulhosos de ver um número recorde de inscrições este ano. Isso reflete não apenas a vitalidade e a diversidade da nossa música, mas também nosso compromisso em dar visibilidade à música regional, que é a alma do Brasil."



O detalhamento dos inscritos por regiões do Brasil revela uma participação ampla e diversificada: o Sudeste lidera com 50,8% das inscrições, seguido pelo Nordeste com 26,1% , o Sul com 11,7% , o Centro-Oeste com 8,2% e o Norte com 3,3% .