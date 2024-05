Foto: Disney Brasil Trilha sonora de 'Pocahontas' ganha edição em vinil colorido





A trilha sonora do filme Pocahontas da Disney , intitulada Pocahontas: An Original Walt Disney Records Soundtrack , foi lançada originalmente em 30 de maio de 1995 e suas composições são assinadas por Alan Menken , com letras de Stephen Schwartz .

O filme se baseia na lenda americana da vida real, a independente Pocahontas e os seus amigos, Meeko e Flit , que descobrem os primeiros colonos ingleses na costa da aldeia. Com a orientação e sabedoria da Avó Willow e a amizade do corajoso Capitão John Smith , a Pocahontas tem de encontrar uma forma de aproximar as duas culturas tão diferentes.





Agora, a trilha sonora de Pocahontas é relançada em uma edição especial e limitadíssima em vinil colorido pela Universal Music , que já está disponível aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 229,90 .



A faixa Colors of the Wind , interpretada por Judy Kuhn no filme e por Vanessa Williams nos créditos finais, é uma das mais destacadas e ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Canção Original , além de um Grammy . A trilha sonora conta com a participação de vozes como Mel Gibson, Linda Hunt, Jim Cummings e David Ogden Stiers .

Foto: Universal Music / Disney Trilha sonora de 'Pocahontas' ganha edição em vinil colorido





O álbum alcançou a primeira posição na parada da Billboard 200 , com a canção Colors of the Wind chegou à quarta posição na Billboard Hot 100 , recebendo o Disco de Ouro nos EUA pela RIAA (Recording Industry Association of America).

A versão pop em português desta canção, interpretada por Daniela Mercury , foi lançada como single para promover o filme no Brasil .

Confira o conteúdo completo da edição em vinil colorido da trilha sonora de Pocahontas :

Lado A

1. The Virginia Company (Chorus)

2.The Virginia Company (Reprise) (Mel Gibson)

3. Steady as the Beating Drum (Main Title) (Chorus)

4. Steady as the Beating Drum (Reprise) (Jim Cummings)

5. Just Around The Riverbend (Judy Kuhn)

6. Listen With Your Heart (Part 1) (Linda Hunt, Bobbi Page)

7. Mine, Mine, Mine (David Ogden Stiers, Mel Gibson)

8. Listen With Your Heart (Part 2) (Linda Hunt, Bobbi Page)



Lado B



1. Judy Kuhn–. Colors Of The Wind (Judy Kuhn)

2. Savages (Part 1) (David Ogden Stiers, Jim Cummings, Chorus)

3. Savages (Part 2) (Judy Kuhn, David Ogden Stiers, Jim Cummings, Chorus)

4. Colors Of The Wind (End Title) (Vanessa Williams)

5. If I Never Knew You (End Title) (Jon Secada, Shanice)