Foto: Virginia Bettoja Laura Pausini reúne fãs e família em celebração dos seus 50 anos





No último 16 de maio , a estrela italiana Laura Pausini celebrou um aniversário muito especial, organizando um memorável evento batizado de BIRTHDAY PAuRTY , em que reuniu fãs, familiares e amigos.

Laura desejava compartilhar e celebrar esse momento tão significativo de sua vida com todas as pessoas que tem sido parte essencial de sua trajetória, sua carreira e êxito.





Durante a festa Laura interpretou algumas canções mais pessoais de sua carreira, como La geografía del mio camino/ La Geografía de mi Camino, Benedetta Passione/Bendecida Pasión, Casomai/Menos mal, Tu nombre en mayúsculas, En la puerta de al lado, Seamisai/Cuando se ama, Bellissimo così/Bellísimo así, Una storia che vale/ Una historia seria e Cero , de seu álbum mais recente Anime Parallele / Almas Paralela . Laura ainda entoou Seamisai (Sei que me amavas) em português .

Os momentos descontraídos e as surpresas aconteceram durante toda a festa. Foram três convidados de honra que subiram no palco: sua irmã Silvia , com quem interpretou Nel primo sguardo/A simple vista do álbum Inedito; seu pai Fabrizio , juntos cantaram Without You ; e sua filha Paola , com quem dividiu o microfone em Dimora Naturale/Hogar Natural .

Laura Pausini fez uma honesta e sincera escolha, demonstrando mais uma vez sua generosidade ao dedicar dois inesquecíveis e emotivos concertos ao vivo a seu fiel público. A artista demonstrou seu profundo vínculo com seus seguidores, afirmando que com o passar do tempo sente uma maior responsabilidade por eles: “A melhor maneira de celebrar para mim é estar com vocês. Nos divertindo e cantando juntos”, disse a artista.

Outro grande acontecimento, que Laura Pausini já anunciou no Dia dos Namorados : é a continuidade de sua décima turnê mundial no inverno, que já a levou aos palcos mais notáveis de Itália, Europa, América do Sul e Estados Unidos , continuará pela Europa em novembro e dezembro.

A tão esperada etapa terá início no dia 4 de novembro no O2 Shepherd's Bush Empire , em Londres , e terminará com três apresentações na Sicília, Itália .

O toque final será uma atuação excepcional de Laura Pausini na passagem de ano.



Veja as fotos: