Foto: Universal Music Amy Winehouse: assista a trechos inéditos do sucesso 'Rehab'





A Universal Music , através da Island Records , disponibilizou o novo lyric video oficial para o sucesso Rehab da saudosa Amy Winehouse (1983-2011), single vencedor do prêmio Ivor Novello e, agora, o mais recente de uma série de clipes que celebram a genialidade da artista britânica.

Utilizando imagens recém-descobertas das filmagens originais, Rehab foi dirigido por Phil Griffin , que também dirigiu o vídeo de Back To Black . As cenas foram filmadas em 33 Portland Place , no centro de Londres .





Rehab foi o single principal do segundo álbum de Amy , a obra-prima Back to Black , e foi coroado como Canção do Ano e Gravação do Ano , dois dos prêmios de maior prestígio, no Grammy Awards de 2008, em Los Angeles (EUA).



O vídeo está sendo lançado nos idiomas inglês, francês, espanhol e português brasileiro . Ele vem na esteira do lançamento e do enorme sucesso do aclamado filme Back To Black , dirigido por Sam Taylor Johnson .



O álbum da trilha sonora oficial, Back To Black: Songs From The Original Motion Picture apresenta gravações originais da influente estreia de Amy, Frank , e da obra-prima Back To Black , e também inclui uma nova faixa, Song for Amy cantada por Nick Cave .



Músicas de artistas que foram uma inspiração para Amy — The Shangri-Las, Billie Holiday, Minnie Riperton, Dinah Washington e Sarah Vaughan —, cujas vozes aparecem em momentos importantes do filme, também estão incluídas no álbum oficial da trilha sonora.

Confira os trechos inéditos de Rehab :